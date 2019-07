Bungie war in den sozialen Medien, um bekannt zu geben, dass Destiny 2 später in diesem Jahr bei Steam erhältlich ist. Bislang war Destiny 2 nur über Activisions Battle.net-Launcher auf dem PC verfügbar. Bereits im Januar trennte sich Bungie von Activision und erwarb das Franchise sowie die Veröffentlichungsrechte für das Spiel.

Dies war wahrscheinlich auf eine Menge Kritik zurückzuführen, die das Spiel speziell in Bezug auf die Menge an Inhalten und Mikrotransaktionen erhielt. Steam ist die beliebteste Plattform, um Spiele auf dem PC zu spielen. Daher ist es sinnvoll, dass Bungie das Spiel nach der Trennung auf Steam bringt.

Destiny 2 wird voraussichtlich am 17. September bei Steam erscheinen. Du kannst Destiny 2: Shadowkeep jetzt auch bei Steam vorbestellen. Es stehen zwei verschiedene Editionen zur Verfügung. Die Standardversion des Spiels für 34,99 Euro, die Destiny 2, Curse of Osiris, Warmind, Shadowkeep und Shadowkeep Pre-Order Pack enthält. Dies gibt dir alles, was du brauchst, um ins Spiel zu springen, einschließlich aller Erweiterungen. Es gibt auch die Digital Deluxe Edition für 59,99 Euro, die alles in der Standard Edition sowie ein Shadowkeep Deluxe Pack enthält.

Es gibt keine Nachrichten darüber, ob das Spiel auf andere PC-Plattformen wie den Epic Games Store kommt, aber es könnte sich um eine laufende Arbeit handeln. Die einzige Plattform außerhalb von Linux und Mac, auf der das Spiel nicht läuft, ist der Nintendo Switch. Dies liegt daran, dass das Spiel wahrscheinlich zu leistungsfähig ist, um auf dem System ausgeführt zu werden.

Destiny 2 wurde letzten Monat angekündigt, während des Starts der Plattform im November dieses Jahres zu Google Stadia zu kommen.