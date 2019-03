Die Spielemarke „God of War“ hat sich zu einer der Beliebtesten auf der PlayStation-Plattform entwickelt. Wie nun bekannt wurde war die Namensgebung eine Losentscheidung im Entwicklerstudio.

Das erste God of War erschien 2005 für die PlayStation 2 und erlangte Kultstatus, erreichte aber nie die Top 10 aller verkauften PS2-Games. Wir sahen Kratos, einen Soldaten, der Göttern und Monstern der griechischen Mythologie den Krieg erklärte. Die Serie brachte bisher 10 Games hervor, die auf verschiedenen PlayStation-Systemen veröffentlicht wurden. Kratos selbst wurde zu einer ikonischen Figur für Sony und bekam Cameo-Auftritte in Mortal Kombat und Shovel Knight. In Super Smash Bros. fehlt er irgendwie noch…

Die Namensfindung für den ersten Titel war gar keine leichte Entscheidung. Die Entwickler konnten sich nicht zwischen drei verschiedenen Optionen entscheiden und mussten einen Namen aus einem Hut ziehen. David Jaffe, der Schöpfer der Serie, behauptete via Twitter, dass folgende Namen zur Auswahl standen:

At The Hands Of The Gods

Dark Odyssey

God of War

Was wäre gewesen wenn der „Zufall“ (oder Zeus) nicht God of War gewählt hätte? At The Hands Of The Gods wäre sicherlich ein guter Titel wär ein Strategiespiel, aber hätte er auch für das erste Spiel der Marke gepasst? Dark Odyssey ist wiederum so generisch, dass es sich um alles handeln könnte. God of War sagt alles mit drei Wörtern!