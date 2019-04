Share on Facebook

Vor zwei Monaten gab Reggie Fils-Aime bekannt, dass er bald als Präsident von Nintendo of America in den Ruhestand treten werde. Wir sind jetzt offiziell am letzten Tag von Fils-Aime, als Doug Bowser den 15-jährigen Nintendo-Veteran ablöst. Die Leute haben bittersüße Gefühle über eines der prominentesten Gesichter von Nintendo, das seinen Hut aufgehängt hat. Jetzt kannst du es ihm mit der Magie von Social Media erklären!

Fils-Aime hat zum ersten Mal einen eigenen Twitter-Account eröffnet. Vermutlich musste er jemanden stark bewaffnen, um diesen Benutzernamen zu erhalten, aber hey, er hat gesagt, er sei hier gewesen, um in den Arsch zu treten und den Namen zu nehmen. Er würde dieses Versprechen schließlich einlösen.

Seine Erwähnungen sind voll von Menschen, die ihre Wünsche für die Zukunft zum Ausdruck bringen, und dankt ihm für die Rolle, die er in Jahren des Vergnügens gespielt hat, und … ihn an seinem letzten Arbeitstag nach Spielveröffentlichungen zu fragen. Nicht sicher, dass der letzte Satz so gut funktioniert.

Fils-Aime eröffnete den Twitter-Account mit der Figur seiner selbst gespielten Rolle in der E3 Robot Chicken-Szene, in der er jemanden las, weil er nach Mother 3 gefragt hatte. Vielleicht ist das hier eine Nachricht über den Ton seines Accounts.