Death Stranding: Wieviel Spieldauer wird geboten?

Death Stranding - (C) Kojima Productions

Mit der Veröffentlichung von Death Stranding gleich um die Ecke enthüllt Hideo Kojima eine Menge über sein neues Spiel, einschließlich seiner Welt, seines Gameplays und seiner Geschichte. Es wird ein Abenteuer, das sich von dem, was die Spieler bisher erlebt haben, stark unterscheidet. Zum Glück scheint es, als ob unsere Zeit in dieser seltsamen postapokalyptischen Welt alles andere als kurz sein wird.

In einem Videointerview mit der russischen Website DTF wurde Kojima gefragt, wie lange es dauern würde, bis Death Stranding fertiggespielt ist. Obwohl er keine genaue Laufzeit angegeben hat, die die Spieler für das Spiel erwarten könnten, antwortete er mit “viel Zeit”. Natürlich ist dies keine konkrete Antwort, aber es zeigt, dass das Spiel entwickelt wurde, um Spielern eine lange Erfahrung zu bieten, die einige Zeit in Anspruch nimmt, bis sie fertig sind.

Dies ist nicht gerade eine Überraschung für ein Spiel von Hideo Kojima, dessen Titel oft lange Spielzeiten hatten. Metal Gear Solid 5 dauerte ungefähr 50 Stunden, bis die durchschnittlichen Spieler fertig waren, während Guns of the Patriots gegen Ende des Spiels notorisch eine 90-minütige Zwischensequenz hatte. Da Death Stranding eine große, offene Welt mit vielen Nebeninhalten und Paketen zu bieten hat, scheint es, als würde Kojima erneut ein Spiel liefern, das die Spieler stundenlang in Atem hält. Obwohl nur 80 Personen an der Entwicklung in 3 Jahren tätig waren. Effizienz kann man von Kojima lernen.

Nebenquest in Death Stranding: Pissen für Pilze

Es ist auch nicht schwer zu sehen, was die Spieler mit dieser Zeit anfangen werden. In den letzten Monaten hat Kojima viele neue Features des Spiels enthüllt, darunter seine Kampfsysteme, die Enthüllung eines persönlichen Raums, in dem die Spieler als Norman Reedus herumscherzen können, und eine detaillierte Urinierungsmechanik, in der sammelbare Pilze sprießen. Seine jüngste Enthüllung kam erst vor ein paar Tagen, als er etwas Licht in die Wahl der Spieler im Spiel brachte und wie Spielerentscheidungen befreundete NPCs stark beeinflussen können.

Es scheint, als ob Death Stranding viel mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick ahnen kann, und da die Laufzeit anscheinend etwas länger ist, sind wir sicher, dass Kojima noch viel mehr Überraschungen bereithält, wenn das Spiel in den Handel kommt. Wir müssen auch nicht so lange warten, da das Spiel erst nächsten Monat veröffentlicht wird.

Death Stranding wird am 8. November für die PlayStation 4 veröffentlicht.