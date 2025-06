So bekommst und reparierst du Fahrzeuge in Death Stranding 2

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Hier ist ein ausführlicher Guide, wie du in Death Stranding 2: On the Beach von Kojima Productions dein Bike oder andere Fahrzeuge reparierst – inklusive Tipps für Stromversorgung, Reparaturmethoden und Unterschiede zwischen Fahrzeugtypen.

1. Reparatur über Garagen (empfohlen)

Fahre dein Fahrzeug zu einem Verteilzentrum oder einer Einrichtung mit Garage (z. B. Capital Knot City, Drawbridge-Hub).

(z. B. Capital Knot City, Drawbridge-Hub). Stelle es auf die runde Plattform (Fahrstuhl).

(Fahrstuhl). Steige aus und halte die Kreis-Taste gedrückt , wenn die Option „Fahrzeug reparieren“ erscheint.

und , wenn die Option „Fahrzeug reparieren“ erscheint. Nach wenigen Sekunden ist das Fahrzeug vollständig repariert und aufgeladen.

2. Reparaturspray (für unterwegs)

Reparaturspray kannst du im Inventar ausrüsten und direkt auf beschädigte Fahrzeugteile anwenden.

kannst du im Inventar ausrüsten und direkt auf beschädigte Fahrzeugteile anwenden. Besonders nützlich, wenn du außerhalb des Chiral-Netzwerks unterwegs bist und keine Garage in der Nähe ist.

unterwegs bist und keine Garage in der Nähe ist. Spray ist begrenzt – also sparsam einsetzen oder nachcraften.

3. Fahrzeuge aus Feindeslagern oder Online-Welt

Brigantenfahrzeuge oder solche, die du über das Online-System findest, können nicht in Garagen repariert werden .

oder solche, die du über das Online-System findest, . Diese Fahrzeuge sind nur temporär nutzbar – sobald sie beschädigt sind, musst du sie ersetzen.

– sobald sie beschädigt sind, musst du sie ersetzen. Du kannst sie aber mit Generatoren aufladen, solange sie noch fahrbereit sind.

Fahrzeuge in Death Stranding 2 aufladen – Stromversorgung

Generatoren (gebaut mit PCC) laden Fahrzeuge in ihrer Nähe automatisch auf.

(gebaut mit PCC) laden Fahrzeuge in ihrer Nähe automatisch auf. Garagen laden Fahrzeuge beim Einlagern ebenfalls vollständig auf.

laden Fahrzeuge beim Einlagern ebenfalls vollständig auf. Innerhalb eines Stromnetzes (z. B. in Städten) verbrauchen Fahrzeuge keine Batterie .

(z. B. in Städten) verbrauchen Fahrzeuge . Außerhalb des Netzes: Achte auf den Akkustand – sonst bleibst du liegen.

Wichtige Hinweise

Fahrzeuge verlieren Haltbarkeit durch Stürze, GD-Kontakt, Zeitregen und Überlastung.

durch Stürze, GD-Kontakt, Zeitregen und Überlastung. Fahrzeuge despawnen , wenn du sie zu lange unbeaufsichtigt lässt – lagere sie regelmäßig ein.

, wenn du sie zu lange unbeaufsichtigt lässt – lagere sie regelmäßig ein. Fahrzeugbau wird nach Auftrag Nr. 6 freigeschaltet – dann kannst du eigene Bikes und Trucks herstellen.

Mit der richtigen Infrastruktur kannst du deine Fahrzeuge in Death Stranding 2 lange nutzen – und musst nicht ständig neue bauen. Garagen sind der sicherste Weg, aber mit Reparaturspray und Generatoren bleibst du auch unterwegs mobil.

