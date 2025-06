Nintendo hat an Death Stranding 2 mitgewirkt

Da sahen manche Zocker vermutlich doppelt hin: In den Credits des zurzeit Sony-exklusiven Death Stranding 2 flimmert tatsächlich Nintendo über den Bildschirm. Genauer gesagt handelt es sich um Nintendo Pictures, das bei der Umsetzung des Motion Capture ausgeholfen hat. Das Open-World-Epos von Metal-Gear-Erfinder Hideo Kojima ist erst seit gestern erhältlich, aber Reviewer haben die Nintendo-Beteiligung bereits vorab entdeckt.

Das in Tokio ansässige CG-Studio war ursprünglich als Dynamo Pictures bekannt, bevor es 2022 von Nintendo eingekauft und in Nintendo Pictures umgetauft wurde. Unter dem vorherigen Label hat es bereits an den Animationen im ersten Ableger von Death Stranding mitgewirkt, aber auch CGI und Motion Capture für Serien wie Final Fantasy, Persona und Monster Hunter abgeliefert (via VGC).

Ziel der neuen Nintendo-Tochtergesellschaft ist offiziell “die Entwicklung visueller Inhalte unter Verwendung von Nintendo-Marken“. Im Verwaltungsrat sitzt unter anderem Yoshiaki Koizumi, der bei Klassikern wie The Legend of Zelda: Wind Waker oder Super Mario Galaxy die Rolle des Directors übernommen hat.

Rechtlicher Status von Death Stranding

Death Stranding 2 ist zurzeit nur für PlayStation 5 erhältlich, aber inzwischen wurde die Marke durch Hideo Kojima Productions erworben. Dementsprechend ist der erste Ableger der post-apokalyptischen Postboten-Simulation mit der wirren Story auch auf Xbox, PC und Mobilgeräten erhältlich. Zuletzt gab es Gerüchte, dass ein Port von Death Stranding: Director’s Cut auch für Nintendo Switch 2 anstehen könnte. Ob und wann das Sequel auf anderen Plattformen erscheint, ist offiziell nicht bekannt. Zurzeit überzeugt jedenfalls die spektakuläre Grafik, die viele andere Open-World-Titel auf der PS5 technisch gesehen in den Schatten stellt.

Eine Zusammenarbeit zwischen Kojima und Nintendo ist übrigens nichts Neues. Für Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto ließ er einst ein exklusives Remake von Metal Gear Solid namens Twin Snakes produzieren, das mehrere Nintendo-exklusive Easter Eggs beinhaltete. Seit der Wii darf außerdem Serien-Protagonist Solid Snake bei Super Smash Bros. mitmachen.