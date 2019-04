Wie es aussieht wird Days Gone auch nach seinem Launch weiterhin ordentlich unterstützt. Wie Sony heute Abend via Pressemitteilung verkündet hat, wird Days Gone mit seinem ersten kostenlosen DLC bereits im Juni auftrumpfen.

Das Open-World-Abenteuer-Game, exklusiv für die PS4, wird zunächst drei verschiedene Schwierigkeitsgrade haben. Jeder Spieler soll sein optimales Spielerlebnis bekommen. Im Juni 2019 erscheint mit einem kostenlosen DLC ein weiterer Schwierigkeitsgrad für Days Gone: Überlebensmodus.

In diesem extra schweren Modus müssen Spieler auf vorteilhafte Funktionen wie Schnellreisen, die Überlebenssicht sowie sämtliche Bildschirmanzeigen wie beispielsweise die Mini-Karte verzichten. Diese Änderungen dienen dazu, noch mehr Immersion und Spannung zu erzeugen und die Spieler noch tiefer in die postapokalyptische Welt von Days Gone zu führen.

Weiterhin kommen ab Juni wöchentliche Herausforderungen hinzu, welche die essenziellen Gameplay-Elemente des Spiels in innovativer Weise aufgreifen. So erwarten die Spieler in jeder Woche unter anderem einzigartige Motorrad-, Horden- und Kampf-Herausforderungen sowie entsprechend besondere Belohnungen. Mehr Informationen hierzu werden in Kürze bekannt gegeben.

Der neue Schwierigkeitsgrad und die wöchentlichen Herausforderungen warten außerdem mit neuen Trophäen und Designs für Deacons Drifter-Bike auf, die sich vor allem im Fotomodus zeigen lassen können.

Außerdem steht Spotify-Nutzern ab sofort der Soundtrack von Days Gone zum Download bereit, komponiert von Nathan Whitehead.