Days Gone ist ein Monster, im wahrsten Sinne des Wortes. Wieviel Speicherplatz wird auf der PS4 benötigt?

Der kommende Titel, welcher exklusiv für die PS4 erscheint, belegt satte 67 Gigabyte Festplattenspeicher. Dies ist die Gesamtgröße des Titels, bei der Installation. Der Day-One-Patch wiegt weitere 20 Gigabyte. In Anbetracht der schieren Menge an vorgerenderten Videos (in etwa 6 Stunden), die sich im Spiel befinden, auch keine große Überraschung.

Spieler mit einer Standard-PS4 und 500 Gigabyte Festplattenspeicher haben es allerdings nicht leicht, wenn sie sich Days Gone holen. Eine externe Festplatte benötigt man ohnehin, wer noch keine hat der sollte sich eine holen. Eine 2 Terrabyste-Platte von Seagate gibt es für rund 85 Euro bei Amazon.de!

Hat euch die Dateigröße des Action-Abenteuer-Titels nun geschockt? Oder habt ihr damit ohnehin gerechnet? Sagt es uns doch in den Kommentaren!