Days Gone dürfte, obwohl wir uns da lange nicht sicher waren, ein wirklich fescher und intuitiver Exklusiv-Titel für die PlayStation 4 werden. Die Entwickler, SIE Bend Studios, haben nun eine Reihe neuer Screenshots veröffentlicht, welche von der PS4 Pro-Version stammen. Somit bekommen wir einen visuellen Eindruck, wie das Game gerade aussieht.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen! Soviel steht einmal fest. Die Screenshots wurden auf einer PlayStation 4 PRO aufgenommen und zeigen die Welt des Spiels, Deacon’s Bike und die harte Landschaft. Letzteres sieht wirklich atemberaubend aus. Anscheinend hat man an der Optik des Spiels in den letzten Monaten noch nachgearbeitet. Wenn diese Bilder für das gesamte Spiel repräsentativ sind, haben wir einen Grund zur Aufregung.

Days Gone 1 von 4 - +

Days Gone startet am 26. April in etwas mehr als einem Monat ausschließlich für die PS4, nachdem die Entwicklung kürzlich abgeschlossen wurde. Die Entwickler haben auch bestätigt, dass das Spiel nach dem Start DLC’s erhalten wird. Die Special Edition gibt es bereits ab 79,99 Euro bei Amazon.de (exkl. Lieferkosten).