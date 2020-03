Das sind die PlayStation Plus-Spiele im April 2020 (Leak)

PlayStation Plus-Abonnenten erhalten jeden Monat zwei kostenlose SPiele, die sie als Vorteil für ihre Mitgliedschaft durchspielen können. In diesem Monat sind die “PlayStation Plus-Spiele im April 2020” früher durchgesickert und enthalten einige große Spiele.

Der Twitter-Nutzer Nibellion, der häufig frühzeitig (richtige) Informationen preisgibt, enthüllte die PlayStation Plus-Spiele im April 2020 als Uncharted 4: A Thieves End und DiRT Rally 2.0, zwei große Spiele, obwohl der PS4-Exklusivtitel von Naughty Dog, Uncharted 4, für viele sicherlich der größere Titel ist. Auf jeden Fall eine gute Kombination. Wir hatten auch schon schwächere Titel.

Anfänglich hatte PlayStation Access, das normalerweise die PlayStation Plus-Spiele enthüllt, ein Video hochgeladen, in dem die Spiele als Titel für April angekündigt wurden. Das Video wurde inzwischen auf privat gesetzt, obwohl es wahrscheinlich ist, dass es bald live gehen wird, nachdem die Katze aus dem Sack ist. Spieler haben noch Zeit, sich die PlayStation Plus-Spiele von März zu schnappen, darunter Shadow of the Colossus, eines der am meisten gefeierten Spiele aller Zeiten.

Uncharted 4 und DiRT Rally 2.0 sind angeblich die PS Plus-Spiele vom April 2020. Eine offizielle Ankündigung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen!