Das Releasedatum von The Witcher wurde von NETFLIX versehentlich veröffentlicht

Da die Tage vergehen und das Ende des Jahres näher rückt, müssen wir noch eine offizielle Ankündigung zum Veröffentlichungstermin von The Witcher bei Netflix vornehmen. Anscheinend ist das Datum jedoch von Netflix selbst durchgesickert, und die niederländische Niederlassung hat auf ihren offiziellen Konten bei Facebook und Twitter einen Countdown für mehrere Shows veröffentlicht. Die Social-Media-Posts wurden inzwischen entfernt, aber erst, wenn jemand die Details für die Nachwelt mit einem Screenshot erhalten hat.

Der Veröffentlichungstermin für The Witcher ist für das vierte Quartal 2019 geplant, sodass Fans der RPG-Serie von CD Projekt Red und der Saga von Andrzej Sapkowski nicht lange warten müssen. Laut den Social-Media-Posts von Netflix (via Comicbook / Redanian Intelligence) wird die Fantasy-Fernsehsendung am 17. Dezember 2019 uraufgeführt.

Die offiziellen Netflix Niederlande-Social-Media-Konten, auf denen die Beiträge veröffentlicht wurden, sind @NetflixNetherlands auf Facebook und @NetflixNL auf Twitter. Die Nachrichten wurden jedoch umgehend gelöscht.

In den Posts wurde erwähnt, dass das Erscheinungsdatum von The Witcher nur 97 Tage entfernt ist. Nachdem der Post am 11. September veröffentlicht wurde, kann man sich bereits den Kalender für den 17. Dezember rot anstreichen. Trotz der starken Beweise entspricht dies nicht einer offiziellen Ankündigung. In Anbetracht der Tatsache, dass der Beitrag entfernt wurde, kann sich herausstellen, dass es sich (nicht) um das endgültige Datum handelt. Allerdings würde das mit Gerüchten im Vorfeld zusammenpassen.

The Witcher NETFLIX spielt Henry Cavill (Man of Steel, Superman in Justice League) als Geralt von Rivia, den berüchtigten Monstertöter. Die bevorstehende NETFLIX-Show wird von vielen Fans der Bücher mit Spannung erwartet, aber die Geschichte von Geralt, Ciri, Yennefer und anderen ist dank der Videospiele auf der ganzen Welt bekannt geworden.

Hoffentlich wird die NETFLIX-Show dem Hype gerecht. Vielleicht können wir dies ab dem 17. Dezember 2019 bestätigen.