Das ursprünglich im Jahr 2014 erschienene „Donkey Kong Country: Tropical Freece“ (Wii U) wird auf der Nintendo Switch doppelt so schnell geladen sein, als noch auf der „Ursprungs-Konsole“, wie GameXplain meldet!

Das ist deswegen interessant, weil die Switch-Version des „neuen“ Donkey-Kong-Titels auch nur die Hälfte an Speicherplatz auf eurer Switch benötigt. So lag die Ladezeit auf der Wii U, um die Weltkarte aus dem Hauptmenü zu laden, bei 17 Sekunden. Die Switch-Version benötigt nur noch acht Sekunden.

Einziger Wermutstropfen bei Donkey Kong Country: Tropical Freece für Nintendo Switch: Es ist teurer als noch zu WIi U-Zeiten zum Start – was ich ein wenig für eine Frechheit halte für „kein neues Spiel“. Hoffentlich fällt der Preis schnell. Mal sehen was am Gerücht zu einem neuen Donkey Kong-Spiel dran ist!

Donkey Kong Country: Tropical Freece erscheint am 4. Mai 2018 für Nintendo Switch.