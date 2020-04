Darksiders Genesis im Test – Das perfekte Prequel

Der Streaming-Gigant Twitch kündigte neue Community-Richtlinien bezüglich Nachtheit für die Kanäle an. Jetzt wird man sehr konkret. Vielleicht sogar ein bißchen lächerlich, aber so stellt man klare Regeln auf. Was ist für Streamer erlaubt und was nicht. Sie dürfen weder Genitalien oder Gesäße freilegen, sagt Twitch in den neuen Regeln. Man darf den “sichtbaren Umriss…