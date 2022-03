Dank sauberer Konsolen zum ungetrübten Spielspaß

PlayStation 4-Controller: DualShock 4

Aktuelle Geräte aus dem Technikbereich sind das Ergebnis jahrzehntelanger Optimierungen. Unter allen erdenklichen Bedingungen werden Laptops, Smartphones und sogar Konsolen getestet, sodass diese über viele Jahre zuverlässig ihren Dienst verrichten. In der Regel geht nichts schief, bis ein lange Zeit genutztes und geschätztes Modell durch seinen Nachfolger ersetzt wird. Doch manchmal kommt es zu ungewöhnlichen Fehlern, das Gerät will plötzlich nicht mehr starten, der Bildschirm bleibt schwarz.

Die Verantwortung dafür tragen oftmals bekannte Softwarefehler, doch weitaus öfter ist der Schmutz der wahre Grund dafür. So mancher Nutzer fragt sich nun gewiss, wie Schmutz oder Staub das eigene Gerät lahmlegen kann, wo man dieses doch immer pfleglich behandelt und sicher aufbewahrt hat.

Schmutz und Staub – unsichtbare Feinde für Elektronik

Die meisten neuen Konsolen sind mit starken Lüftern ausgestattet. Diese braucht es zur Kontrolle der Temperatur im Inneren des Geräts, beim Spielen von Uncharted: Legacy of Thieves oder einem anderen modernen Spiel kann diese schnell aufgrund der Anforderungen an den Prozessor und die Grafik ansteigen. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Ventilatoren Schmutz anziehen, der sich im Anschluss im Inneren des Gehäuses festsetzt. Das Gerät wird langsamer, die Kühlung funktioniert nicht mehr wie gewohnt und sogar fatale Schäden für die Konsole sind nicht ganz auszuschließen.

Zeit für eine Reinigung – so wird die Videokonsole wieder sauber

Ist es aufgrund der Verschmutzungen im Inneren des Geräts bereits zu Schäden gekommen, so sind diese oftmals irreparabel, es bleibt nur noch der Austausch eines Bauteils als Option. Wer sich intensiver mit dem Gaming beschäftigt, der sollte seine Konsole nicht nur vor dem Müll bewahren, sondern durch eine regelmäßige Reinigung die Performance steigern. Gerade bei Konsolen, auf die es keine Garantie mehr gibt, empfiehlt sich eine eigene Reinigung. Dabei muss angemerkt werden, dass immer das Risiko mitschwingt, dass größere Schäden angerichtet werden. Zudem muss sichergestellt werden, dass das Gerät vor dem Öffnen des Gehäuses vom Stromnetz getrennt ist.

Zur Reinigung dürfen ausschließlich spezielle Elektronikreiniger verwendet werden. Diese sind in Ihrer Zusammensetzung so, dass es im Nachhinein garantiert zu keinen Schäden kommt – werden sie richtig angewandt.

Nicht nur die Konsole selbst, sondern auch der Controller muss regelmäßig gereinigt werden. Gerade, wenn sich dieser mit Mitspielern geteilt wird, sollte darauf großer Wert gelegt werden. Ein Großteil des Schmutzes ist nicht sichtbar, weil sich dieser in kleinen Ritzen oder im Inneren der Geräte befindet. Wer es sich nicht selbst traut, eine Reinigung vorzunehmen, der sollte nicht zögern und einen Experten auf diesem Gebiet ansprechen. Das wenige Geld, das eine solche Reinigung kostet, garantiert, dass noch für viele Jahre Assassin’s Creed Valhalla und Co. gespielt werden können.

Mittlerweile gibt es praktische Tools zur Messung der Leistung auf Konsolen und Rechnern. Die Ergebnisse aus einem solchen Test können ein gutes Indiz dafür sein, dass Schmutz und Staub bereits ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das Gerät nicht mehr seine volle Kraft hat. Dann ist es an der Zeit, zu handeln. Manchmal reicht es bereits aus, den Lüfter vom Schmutz zu befreien. Dreht sich dieser wieder frei und ungehindert, dann kann die heiße Luft aus dem Inneren problemlos und sicher abgeführt werden. Dem Spielspaß steht damit nichts mehr im Weg.