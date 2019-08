Share on Facebook

Ausgestattet mit einem Raketenrucksack und einem schlanken und eleganten neuen weißen Helm ist der Jet-Soldat aus Star Wars: The Rise of Skywalker in die D23 Expo 2019 aufgestiegen, die jüngste Ergänzung zu Lucasfilms Exponat, das die Entwicklung der legendären Star Wars-Soldaten nachzeichnet.

Im ersten Bild seht ihr den neuen Jet Trooper und die neuen Sith Trooper aus Star Wars: The Rise of Skywalker.

Fans, die an diesem Wochenende beim Konvent waren, waren unter den Ersten auf der Welt, die neben dem Sith-Trooper und acht weiteren Produktionskostümen, die die verschiedenen Epochen der Saga abdeckten, einen Blick auf die im Film verwendete Rüstung erhielten. Die letzten Monat erstmals auf der San Diego Comic-Con gezeigt wurden.

Madlyn Burkert, Archivarin von Lucasfilm, sagt, dass der spezialisierte Jet Trooper First Order ein einzigartiges Design ist, das Anspielungen auf den ursprünglichen Trilogie-Konzeptkünstler Ralph McQuarrie und die furchterregenden Todestruppen von Rogue One: A Star Wars Story enthält.

Während die von Jango Fett und Boba Fett favorisierte mandalorianische Rüstung ein Jetpack enthielt, ist diese Version tatsächlich Teil der Körperpanzerskulptur. „Das Jetpack ist als Teil der Rüstung implementiert, was ein bisschen einzigartig ist“, so Burkert.