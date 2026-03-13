Crimson Desert liegt bei manchen schon im Briefkasten und trotzdem kann niemand spielen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eine Woche vor dem offiziellen Release am 19. März 2026 sind erste physische Exemplare von Crimson Desert bereits bei Käufern gelandet. Auf Reddit haben mehrere Nutzer Fotos gepostet, die die PS5-Version des Open-World-Abenteuers von Pearl Abyss zeigen, verpackt, mit Disc, einsatzbereit. Der Haken: Wer die Disc einlegt, kann zwar rund 77 Gigabyte Daten auf die SSD kopieren, das Spiel starten lässt sich danach trotzdem nicht.

Ein klarer Hinweis auf der Rückseite der Verpackung macht deutlich, warum. Crimson Desert benötigt eine Internetverbindung sowie einen zusätzlichen Download, um zu laufen. Beides ist derzeit noch nicht verfügbar.

Was auf der Disc ist und was fehlt

Die Disc enthält laut Nutzerberichten auf X rund 77 Gigabyte Daten. Das klingt nach viel, ist aber nur ein Teil des vollständigen Spiels. Die PC-Version benötigt rund 150 Gigabyte Speicherplatz, auf PS5 sind es laut aktuellen Schätzungen etwa 121 Gigabyte. Der fehlende Teil, rund 48 Gigabyte, muss als Day-One-Patch heruntergeladen werden. Dieser Patch ist aktuell noch nicht freigeschaltet.

Wer ihn herunterladen möchte, muss bis zum Preload-Start am 17. März warten. Erst dann wird der Download für PS5 gestartet, für Xbox und PC gibt es bislang noch keinen bestätigten Preload-Termin. In Deutschland startet Crimson Desert am 19. März 2026 um 23 Uhr MEZ, ein simultaner weltweiter Launch zu Lasten europäischer Abendstunden.

Warum das bei physischen Käufern besonders ärgert

Wer eine Disc kauft, erwartet zumindest ein rudimentäres Spielerlebnis ohne Pflicht-Download. Bei Crimson Desert ist das nicht möglich. Ohne den 48-GB-Patch startet das Spiel nicht. Die Disc fungiert damit eher als physischer Lizenzträger als eigenständiger Datenträger. Das ist kein neues Phänomen in der Branche, trifft aber ausgerechnet Crimson Desert in einem empfindlichen Moment.

Das Spiel wurde bereits vor Monaten wegen des späten Review-Embargos kritisiert, das erst 24 Stunden vor Release, also am 18. März um 23 Uhr MEZ, fällt. Wer vorab kein Vertrauen in das Spiel hat und Reviews abwarten will, hat kaum Zeit zum Reagieren. Wer die Disc schon in Händen hält, hat davon jedenfalls keinen Vorteil.

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