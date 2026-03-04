Crimson Desert startet um 23 Uhr: Preload ab 17. März und 121 GB Download

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Crimson Desert erscheint am 19. März 2026 weltweit zeitgleich für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Der Release erfolgt um 23 Uhr deutscher Zeit. Das ist ein ungewöhnlich später Zeitpunkt. Die meisten großen Spiele schalten um Mitternacht oder früher frei. Der Grund liegt vermutlich in der Zeitzone von Entwickler Pearl Abyss. Das Studio sitzt in Südkorea. 23 Uhr MEZ entspricht 7 Uhr morgens in Seoul. Zu dieser Zeit ist das Entwicklerteam frisch im Büro und kann bei möglichen Problemen sofort reagieren. Eine clevere Strategie, die Rockstar mit GTA 6 ebenfalls nutzt.

Wann startet der Preload?

Offiziell ist der Preload für PlayStation 5 ab dem 17. März bestätigt. Das bedeutet 48 Stunden Vorlauf. Für Xbox Series wird ein ähnlicher Zeitpunkt erwartet. Microsoft folgt normalerweise dem Zeitplan von Sony bei großen Third Party Releases. Auch auf Steam und Epic Games Store dürfte der Download ab dem 17. März verfügbar sein. Pearl Abyss hat noch keine genaue Uhrzeit genannt. Basierend auf Erfahrungswerten sollte der Preload zwischen 16 und 18 Uhr starten.

Werbung

Der Download umfasst 121 GB. Das ist nicht wenig, aber auch kein Ausreißer. Zum Vergleich: Call of Duty Black Ops 7 liegt bei 150 GB. Red Dead Redemption 2 braucht 120 GB. GTA 6 wird vermutlich über 200 GB groß sein. Wichtig: Es wird eine SSD vorausgesetzt. Crimson Desert lädt permanent neue Bereiche der Open World nach. Das funktioniert nur mit schnellen Zugriffszeiten. Eine HDD ist nicht geeignet.

Keine Deluxe Early Access

Anders als viele moderne AAA Spiele bietet Crimson Desert keinen Early Access für Deluxe Käufer. Alle Editionen starten zeitgleich. Das ist positiv. Viele Publisher nutzen den Frühzugang als Verkaufsargument für teurere Versionen. Bei Crimson Desert gibt es das nicht. Jeder spielt ab dem 19. März um 23 Uhr.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 7 + 3? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.