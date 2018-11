Tiefe Betroffenheit bei allen Liebhabern der Marvel-Superhelden! Der Comicautor und Redakteur Stan Lee ist im Alter von 95 Jahren in Los Angeles verstorben.

Stan Lee war an der Erfindung von Superhelden wie Black Panther, Fantastic Four und X-Men beteiligt und hatte mitunter das Marvel-Universum aufgebaut.

„Er fühlte sich gegenüber seinen Fans dazu verpflichtet, weiter schöpferisch tätig zu sein“, sagte seine Tochter der Nachrichtenagentur Reuters. „Er liebte sein Leben und seinen Beruf. Seine Familie liebte ihn und seine Fans liebten ihn. Er war unersetzlich.“

Lee hat in den 60er Jahren mit dem Marvel-Verlag das Superhelden-Genre revolutioniert. In seinen Werken arbeitete er mit Künstlern wie Jack Kirby und Steve Ditko gemeinsam. Dafür überlegte sich Lee die Geschichte und beschriftete die Sprechblasen. Seine neue Arbeitsweisen sorgten dafür, dass Hefte noch schneller produziert werden konnten und die „Marvel-Methode“ wurde erfunden. Lee und seine Kollegen schufen so rund 350 verschiedene Comicfiguren.

Er wirkte auch in unzähligen Marvel-Filmen selbst mit einer kleinen Nebenrolle mit, zuletzt in Avengers Infinity War.

Quelle: Reuters, IGN

