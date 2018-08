Der griechische Gott der Finsternis als Codenamen für eine neue Konsole? Warum nicht. Wie wir erst heute morgen darüber berichtet haben taucht im Quellcode der Unreal Engine 4 eine neue Plattform auf.

Wie Arjan Brusee, Co-Founder von Bosskey und Guerrilla und nun bei Epic Games beschäftigt, klärt auf Twitter auf. So handelt es sich bei dem Plattform-Verweis von „Erebus“ im UE4-Code nur auf den Codenamen der Nintendo Switch-Version, bevor die Switch-Version überhaupt angekündigt wurde.

FYI references to ‚Erebus‘ in UE4 code only refer to the codename for the Switch version of @FortniteGame before we announced it.

— arjan (@arjanbrussee) 30. August 2018