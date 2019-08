Share on Facebook

Code Vein kommt nächsten Monat und sein einzigartiger Anime-Stil hilft ihm, sich von der Masse der von Dark Souls inspirierten Action-Rollenspiele abzuheben. Eine Sache, die es auch haben wird, ist eine Vielzahl von Waffen. Der Publisher Bandai Namco hat eine Reihe von Videos veröffentlicht, um die vielen Waffen des Spiels hervorzuheben. Heute ist es Zeit für das Bajonett.

Das Bajonett ist eine Hybridwaffe, die sowohl eine Schwert- als auch eine Gewehrwaffe ist. Wenn man nicht wählen kann, ob man auf seine Feinde schießen möchte sie ins Herz sticht, hat man mit dieser Waffe die Möglichkeit, ein wenig von beidem zu tun. Obwohl es einen kleinen Kompromiss zwischen den beiden gibt.

Code Vein wird am 27. September für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Die Konsolenversionen des Spiels erhalten am 3. September eine spezielle Demo.