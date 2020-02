Code Vein erreicht Meilenstein: 1 Million verkaufte Kopien weltweit

Bandai Namco’s Code Vein hatte eine ziemlich erhebliche Verzögerung, wurde aber schließlich mit gutem Erfolg veröffentlicht. Auch im Vertrieb läuft es gut. Der Publisher bestätigte kürzlich, dass weltweit über eine Million Exemplare des Action-Rollenspiels verkauft wurden.

Code Vein spielt in einer postapokalyptischen Welt mit vampirähnlichen Revenants und vermischt Elemente des Souls-Genres mit der God Eater-Serie. Neben verschiedenen Waffentypen kann man mit einem KI-Partner kämpfen, verschiedene Klassen oder „Blood Codes“ für verschiedene Stile auswählen und Fähigkeiten nutzen, die als Geschenke bezeichnet werden. Die Erzählung ist trotz einiger typischer Anime-Inszenierungen auch ziemlich verwickelt.

Das Action-Rollenspiel ist ab sofort für Xbox One, PS4 und PC erhältlich. Weitere Inhalte sind im Season Pass enthalten. Der erste ist Hellfire Knight, der jetzt erhältlich ist und einen neuen starken Boss mit mehreren Herausforderungen, neuen Waffen und alternativen Outfits zum Freischalten bereitstellt. Zwei weitere DLC-Packs werden Anfang 2020 erwartet, bleibt also dran, um mehr Details zu erfahren.

