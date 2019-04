Mark Hamill wird im kommenden Remake von Child’s Play Chucky, die Killerpuppe, erklingen lassen, kündigte Orion Pictures an. Der Star Wars-Schauspieler tritt einer Besetzung bei, zu der Aubrey Plaza, Gabriel Bateman und Brian Tyree Henry gehören.

In der offiziellen Pressemitteilung als „eine zeitgenössische Neuauflage des Horrorklassikers von 1988“ beschrieben, folgt „Child’s Play“ Karen (Plaza), einer alleinerziehenden Mutter, die ihrem Sohn Andy (Bateman) eine Buddi-Puppe schenkt, ohne sich dessen unheimlicher Natur bewusst zu sein .“

„Wir sind unglaublich glücklich, dass wir mit einer Ikone eine neue Version einer ikonischen Figur kreieren können“, sagte David Katzenberg, der zusammen mit Seth Grahame-Smith produziert.

„Mark ist ein begabter Schauspieler und ein gefeierter Synchronsprecher, und er hat diese Herausforderung mit unglaublicher Energie und Engagement angegangen.“

Als Synchronsprecher ist Mark Hamill (Luke Skywalker in Star Wars) vor allem für seine Leistung als Joker in Batman: The Animated Series, die Videospielreihe Arkham Aslyum und die Animationsfilme The Killing Joke und Batman: Mask of the Phantasm bekannt.

Orion Pictures wird Child’s Play am 21. Juni 2019 in den Kinos dieser Welt veröffentlichen.