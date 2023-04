sehr spannend was da raus kommt

Aktuell in allen Medien und auch in vielerlei Gesprächen, ist die künstliche Intelligenz Software ChatGPT. Mit all dem Drumherum wurde auch ich neugierig und wollte mal sehen, was diese Software kann. Also habe ich sie ganz direkt gebeten, eine Gaming News zu schreiben. Ich fasse mich kurz und zeige euch das Ergebnis mit ein paar Kommentaren meinerseits.

Eine News komplett von ChatGPT:

In den letzten Wochen hat die Gaming-Community mit Spannung auf die Veröffentlichung des neuesten Spiels von Entwicklerstudio “Pixel Perfect” gewartet. Nun ist es endlich soweit: “Neon Nights”, ein futuristisches Action-Adventure, ist offiziell erschienen. (Hier hat ChatGPT ein reales Studio ausgewählt aber einen fiktiven Spieltitel)

Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Cyberkriegers, der in einer von Neonlichtern erfüllten Stadt gegen feindliche Drohnen und andere Bedrohungen kämpft. Das Spiel beeindruckt mit einer atemberaubenden Grafik und einer packenden Storyline, die die Spieler bis zum Ende fesseln wird. Besonders hervorzuheben ist die innovative Steuerung des Spiels.

Spieler können zwischen verschiedenen Cyber-Implantaten wählen, die ihnen verschiedene Fähigkeiten verleihen. So können sie beispielsweise ihre Reflexe verbessern oder unsichtbar werden, um sich an Feinden vorbeizuschleichen. (klare Einflüsse von Cyberpunk 2077 und wie präsent dieses Spiel in den News der letzten Jahre war!)

Auch der Multiplayer-Modus von “Neon Nights” hat es in sich. Spieler können sich in rasanten Deathmatches oder Koop-Missionen mit anderen Spielern messen und ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. (ChatGPT weiß also dass Multiplayer am liebsten Deathmatches oder Koop spielen)

Bereits jetzt ist das Spiel ein großer Erfolg. In den ersten Stunden nach der Veröffentlichung stürmte es die Charts auf verschiedenen Gaming-Plattformen und erhielt begeisterte Rezensionen von Spielern und Kritikern.

Die Entwickler von “Pixel Perfect” sind stolz auf ihr neuestes Werk und versprechen, auch in Zukunft innovative und spannende Spiele zu produzieren. Wir dürfen also gespannt sein, was uns von diesem talentierten Team in Zukunft noch alles erwarten wird. (sollte Pixel Perfect tatsächlich mal ein Spiel mit diesem Titel raus bringen, mach ich mir wirklich Sorgen)

FREI ERFUNDEN

Diese News ist klar von ChatGPT frei erfunden worden anhand Datenanalyse. Aber vom Schreibstil und der bloßen “Lesbarkeit” dieser News, hat die Software eigentlich keinen so schlechten Job hingelegt. Ich muss sagen dass ich sehr niedrige Erwartungen hatte aber diese Software irgendwie auch Spaß macht.