Es ist seit einiger Zeit bekannt, dass Electronic Arts gerade die ersten beiden Spiele der Command and Conquer-Reihe „remastert“, die für das RTS-Genre das sind, was Doom und Half-Life für den Ego-Shooter sind. Command and Conquer Remastered ist für Ende 2020 geplant und wird durch Red Alert Remastered ergänzt. Vom Entwickler-Team hat man schon ein paar Kleinigkeiten über Command and Conquer gehört, aber nun haben wir einen ersten Blick auf den Tesla-Panzer.

Serienproduzent Jim Vessella veröffentlichte auf Reddit erstmals ein Bild zum Spiel, um das erste aktualisierte Modell einer Red Alert-Einheit vorzustellen, in diesem Fall den klassischen sowjetischen Tesla-Panzer. Er ging detailliert auf die Art und Weise ein, wie das Team zum Design kam. Er aktualisierte nicht nur das alte pixelbasierte Modell mit neuen Details, sondern stellte auch sicher, dass es für den Spieler von oben schnell identifizierbar ist.

Alarmstufe Rot im feschen neuen Gewand

Vessella und das Team haben das Gefühl, dass der Tesla-Panzer hier ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lesbarkeit und den hinzugefügten Details aufweist. Er räumte jedoch ein, dass ein Gespräch darüber geführt wird, wie genau der Panzer ist, da die In-Cutscene-Version zwei „Ringe“ enthält um den Ball in der Mitte.

„Vielleicht können wir hier Feedback von der größeren Community erhalten, um das endgültige Aussehen dieser Einheit zu bestimmen“, fragte er.

Vessella teilte auch einen Fortschrittsbericht über die Spiele. Command and Conquer Remastered hat seinen ersten Meilenstein in der Produktion erreicht und die erste Kampagnenmission des Spiels wurde auf Alpha-Qualität gebracht. Red Alert ist anscheinend „zum ersten Mal spielbar“ und verfügt nun über viele abgeschlossene Assets. Beide Spiele sind jedoch noch weit davon entfernt, vollständig spielbar zu sein.

Sowohl Command and Conquer als auch Red Alert Remastered werden von Petroglyph, dem Studio hinter Star Wars: Empire at War und dem kürzlich erschienenen Conan Unconquered bearbeitet, zu dem mehrere Mitglieder gehören, die tatsächlich an den ursprünglichen Command and Conquer-Spielen bei Westwood Studios gearbeitet haben.