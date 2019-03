Captain Marvel stieg am dritten Wochenende der Veröffentlichung an zwei weiteren wichtigen Meilensteinen an der Kinokasse vorbei. Zunächst überschritt Captain Marvel die 300-Millionen-Dollar-Marke in den US-Kinos. Der 21. Film der MCU hat an der weltweiten Kinokasse die 900-Millionen-Dollar-Schwelle längst überschritten.

Mit rund 321,5 Millionen US-Dollar an den nordamerikanischen Kinokassen hat Captain Marvel nun die 10 besten Filme der MCU an den nordamerikanischen Kinokassen geknackt und den allerersten MCU-Film, Iron Man aus dem Jahr 2008, aus den Top 10 gestoßen.

Captain Marvel wird Spider-Man: Homecoming (334,2 Millionen US-Dollar) und Guardians of the Galaxy (333,2 Millionen US-Dollar) in den kommenden Tagen übertreffen.

Hier sind die Top 12 MCU-Filme (USA):

Black Panther $700.1 Mio. Avengers: Infinity War $678.8 Mio. Marvel’s The Avengers $623.4 Mio. Avengers: Age of Ultron $459 Mio. Iron Man 3 $409 Mio. Captain America: Civil War $408.1 Mio. Guardians of the Galaxy Vol. 2 $389.8 Mio. Spider-Man: Homecoming $334.2 Mio. Guardians of the Galaxy $333.2 Mio. Captain Marvel $321.5 Mio. Iron Man $318,4 Mio. Thor: Ragnorok $315 Mio.

Weltweit liegt Captain Marvel derzeit auf Platz 7 der MCU-Filme (nicht inflationsbereinigt). Die 1-Milliarde-Dollar-Hürde wird wohl diese Woche fallen. Unsere Filmkritik solltet ihr nachlesen und anschließend ins Kino. Es zahlt sich aus!

Via Box Office Mojo