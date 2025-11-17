DailyGame
DailyGame - Gaming News - Capcom verspricht mehr Horror als Action in Resident Evil Requiem
2 Min. lesen
Neue Details

Capcom verspricht mehr Horror als Action in Resident Evil Requiem

Anfangs sollte Resident Evil 9 ein Online-Spiel werden. Jetzt will Capcom die Spieler stattdessen bis zum Schluss in Angst versetzen.

i Capcom verspricht mehr Horror als Action in Resident Evil Requiem
Artikel von Klaus +

Masato Kumazawa, Produzent von Resident Evil Requiem, verriet gegenüber dem australischen Magazin Press Start neue Details zum kommenden Horror-Abenteuer von Capcom. Der neueste Ableger der Zombie-Hatz ging laut dem Entwickler noch vor Resident Evil Village und dem Remake von Resident Evil 4 in Entwicklung – dürfte sich aber stark verändert haben. Anfangs sei nämlich ein Online-Multiplayer geplant gewesen.

Aber wir haben uns das Spiel dann genau angesehen und uns gefragt, ob es Fans der Reihe wirklich gefallen würde”, so Kumazawa im Interview. Schließlich sei das Team zum Schluss gekommen, dass Fans “wahrscheinlich nicht so viel Spaß daran haben würden”. Nun handelt es sich bei Resident Evil Requiem wieder um ein reines Einzelspieler-Abenteuer.

Resident Evil Requiem soll beim Horror nicht nachlassen

Resident Evil Requiem Screenshot - Bild © Capcom

Resident Evil Requiem Screenshot – Bild © Capcom

Nun will Capcom besonders auf Horror setzen: “Sah man sich das Spiel im Mehrspielermodus an, war der Horroranteil sehr gering.” Requiem soll dem Produzenten zufolge deswegen nicht zu stark in bombastische Kulissen abdriften. “Gegen Ende wurden Village und Resident Evil 7 sehr actionreich – Action, Action, Action. Deshalb haben wir uns bei Requiem dafür entschieden, dass es bis zum Ende gruselig bleibt.

Das bedeute aber nicht, “die Leute die ganze Zeit zu erschrecken”, erklärte Kumazawa ebenso. Vielmehr will man “Elemente aus anderen Genres verwenden, um den Horror zu verstärken”. Dazu zählen etwa kleinere Action-Passagen zwischendurch, “die dafür sorgen, dass der Spieler nicht über den Horror nachdenkt”. Das würde schaurige Abschnitte umso effektiver machen. “Würden wir Resident Evil 7 als das gruseligste Spiel zählen, würde ich sagen, dass dieses Spiel eher Resident Evil 2 ähnelt.

Resident Evil Requiem soll am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, PC und Switch 2 erscheinen. Die physische Version für Nintendos neue Hybridkonsole ist allerdings als Game Key Card geplant, die lediglich einen Download-Aktivator beinhaltet (via Nintendo Life).

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Resident Evil

Mehr dazu...

Resident Evil wurde von Shinji Mikami erdacht und wird von Capcom entwickelt. In Japan kennt man die Videospiel-Serie unter dem Namen Biohazard. Die Serie ist der Inbegriff des Survival Horror-Genres. Am 7. Mai 2021 erschien Resident Evil 8: Village für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4. Resident Evil 4 Remake erscheint 2023 und Resident Evil 9 befindet sich in Entwicklung.

Publisher: CapcomSysteme: PlayStation, Xbox, Windows

Mehr entdecken

Neu für dich!