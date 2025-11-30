Capcom plant angeblich Fortsetzung zu Dead Rising

Klaus KainzEin freiberuflicher Schreiber für Chronik-Themen, manchmal auch Kultur. Vor allem aber ist er faszinierter Zocker seit mehreren Jahrzehnten. Denn Resident Evil ist intensiver als jeder Horrorfilm, Bloodborne oder Metroid Prime immersiver als jeder Fantasy-Roman - und Dampf ablassen geht kaum besser als mit Streets of Rage oder Ninja Gaiden.

Gerüchten zufolge hat Capcom einen neuen Ableger von Dead Rising in Entwicklung. Noch im Vorjahr lotete der japanische Publisher die Lage mit dem Dead Rising Deluxe Remaster aus, das den ersten Teil der Zombie-Sandbox grafisch und spielerisch überarbeitete. Das Online-Portal MP1st will nun von einem Sequel erfahren haben, in dem Hollywood von Untoten überrannt wird.

Wann erscheint das neue Dead Rising? Ein genaues Release-Datum konnten die Quellen nicht ausmachen. Allerdings soll sich der fünfte Teil von Dead Rising unter dem Codenamen „Rec“ bereits seit mindestens 2023 in Entwicklung befinden – also noch vor der Veröffentlichung des letztjährigen Remasters. 2016 erschien mit Dead Rising 4 der letzte vollständig neue Ableger der Serie. Das Deluxe Remaster kam bei Kritikern gut an, stieß manchen Fans des Xbox-Originals aber wegen Gameplay-Vereinfachungen und Story-Änderungen sauer auf – der User-Score auf Metacritic stürzte stark ab.

Im kommenden Jahr ist das Line-up von Capcom allerdings bereits dicht gefüllt. Am 27. Februar erscheint Resident Evil Requiem, danach stehen der Sci-Fi-Shooter Pragmata sowie der Samurai-Reboot Onimusha: Way of the Sword auf dem Plan. Im Vorjahr kündigte der Publisher außerdem offiziell die Entwicklung des Nachfolgers von Okami an. Zuletzt verdichteten sich zudem die Gerüchte um ein Remake von Resident Evil Zero.

Angebliche Details zu Dead Rising 5

Geht es nach den Quellen, soll die Story von Dead Rising 5 direkt an das erste Spiel anknüpfen. Als Hauptfigur sei erneut Zombie-Veteran Frank West vorgesehen. Statt in einer Shopping Mall sollen sich die Spieler diesmal aber in einem riesigen Filmstudio austoben können. Dort soll Frank den Insidern zufolge wieder auf andere Überlebende treffen – aber auch auf übermächtige Psychopathen, die ihm an den Kragen wollen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 2 + 9? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Fragen & Antworten