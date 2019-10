Call of Duty: Modern Warfare – PC-Trailer zeigt wunderschöne Grafik

Call of Duty: Modern Warfare - (C) Activision

Infinity Wards Call of Duty: Modern Warfare wird nächste Woche erschienen und wir haben schon einiges über die PC-Darstellung gehört. Dank eines neuen Trailers können wir jedoch sehen, wie die gesamte Arbeit im Spiel übersetzt wird. Mit viel Liebe zum Detail. Sieh dir den Trailer unterhalb an.

Beenox unterstützt Infinity Ward bei der Optimierung der PC-Version, die Unterstützung für 4K-Auflösung und nicht abgedeckte Frameraten umfasst. Natürlich werden auch Breitbild- und Multi-Monitor-Displays, High Dynamic Range Lighting (HDR) und sogar Bildfeld-Schieberegler unterstützt. Die Zeit wird zeigen, wie „bis zur Perfektion poliert“ die PC-Version ist, besonders während der verrückten Ground War-Matches mit 64 Spielern, aber soweit, so gut.

Call of Duty: Modern Warfare wird am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht. Die PC-Version ist exklusiv für Battle.net. Man benötigt daher einen Account und den Launcher, um um es spielen zu können. Längerfristig benötigt ihr 175 GB Speicherplatz. Also räumt schon einmal den Papierkorb leer.