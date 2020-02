Call of Duty: Modern Warfare – Das Double XP Event ist live

Call of Duty: Modern Warfare wird seine aktuelle Season beenden und die zweite Season wird nächste Woche beginnen. Um alle auf den neuesten Stand zu bringen und sich darauf vorzubereiten, hat Infinity Ward ein doppeltes XP-Event bis zum 11. Februar angekündigt. Das bedeutet doppelte Battle Pass-Stufen, doppelte EP und doppelte Waffen-EP bis nächste Woche.

In der zweiten Season wird Ghost von Call of Duty: Modern Warfare 2 zurückkehren. Ghost war damals ziemlich beliebt, daher ist es eine Selbstverständlichkeit, dass er im Battle Pass ein freischaltbarer Charakter sein wird. Ob er eine Rolle in Spec Ops oder sonst etwas spielt, bleibt abzuwarten.

Season 2 sollte auch einige neue Karten und Modi zusammen mit anderen neuen Skins in den Battle Pass bringen. Spieler können auch neue Waffen erwarten (die verdient werden sollten, auch wenn Sie den Battle Pass noch nicht gekauft haben). In den kommenden Tagen erfahren wir mehr darüber.

Triple-double

Take advantage of 2x Tiers, 2XP, and 2x Weapon XP. Live now through 2/11 on all platforms. #ModernWarfare pic.twitter.com/ruXefEJvET

— Call of Duty (@CallofDuty) February 5, 2020