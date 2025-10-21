Call of Duty Black Ops 7: Kommt der Release früher als gedacht?

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 ist derzeit für den 14. November 2025 geplant. Damit wäre es das bislang späteste Releasedatum eines Hauptteils in der Shooter-Reihe. Doch laut neuen Gerüchten könnte Activision den Startschuss nun um eine Woche vorverlegen. Konkret auf den 07. November 2025.

Der bekannte Leaker TheGhostOfHope berichtet (via X.com, vormals Twitter), dass es „Hinweise“ auf eine vorgezogene Veröffentlichung gibt. Zwar ist noch nichts bestätigt, doch der Insider gilt als zuverlässig – viele seiner früheren Aussagen zu Call of Duty haben sich später bewahrheitet. Sollte sich auch dieses Gerücht als die Wahrheit herausstellen, wäre es das erste Mal, dass Activision den Release eines Haupttitels nachträglich nach vorne verschiebt.

Fans konnten Black Ops 7 bereits im Rahmen der offenen Beta ausprobieren. Dabei zeigte sich: Treyarch bringt frischen Wind in die Serie. Die Entwickler kehren zum klassischen Matchmaking zurück, schaffen das unbeliebte „Lobby Disbanding“ ab und verzichten auf das umstrittene „Carry Forward“-Feature.

Black Ops 7-Release-Vorverlegung: Warum könnte Activision den Termin ändern?

Offiziell schweigt der Publisher. Doch in der Community wird spekuliert, dass die Verschiebung eine Reaktion auf den Erfolg von Battlefield 6 sein könnte, das bereits am 10. Oktober 2025 erschienen ist und derzeit Rekorde bricht. Ein früherer Release würde es Call of Duty ermöglichen, im Herbstgeschäft die Aufmerksamkeit zurückzugewinnen – bevor der Konkurrenz-Titel zu stark dominiert.

Was die Call of Duty-Szene darüber denkt? Viele Spielerinnen und Spieler zeigen sich gespannt, aber auch vorsichtig optimistisch. Nach den letzten Jahren voller Kritik (von Mikrotransaktionen bis hin zu jährlichen Releasestress) hoffen Fans, dass Black Ops 7 wieder an die goldenen Zeiten der Serie anknüpft. Der Beta-Test hat bereits positive Eindrücke hinterlassen: bessere Bewegungsmechaniken, neue Waffen und ein Fokus auf klassische Modi.

Ein kleiner Schritt mit großer Wirkung?

Ob Call of Duty: Black Ops 7 tatsächlich am 07. November 2025 erscheint, bleibt abzuwarten. Doch selbst eine Woche früher könnte strategisch entscheidend sein, insbesondere im Konkurrenzkampf mit Battlefield. Sollte Activision diesen Schritt gehen, wäre das ein klares Signal: Der Kampf um die Shooter-Krone 2025 ist endlich wieder spannend.

