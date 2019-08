Das neueste Update für Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ist live und bringt Erfolge und Koop-Bestenlisten. Wenn du jedoch noch keine Gelegenheit hattest, das Spiel kennenzulernen, steht im Nintendo eShop ab sofort eine kostenlose Demo zur Verfügung. Kostet ja nix.



Alternativ kannst du dirden Trailer mit den Auszeichnungen ansehen, der einige Auszeichnungen enthält, die Cadence of Hyrule erhalten hat. Das Gameplay selbst nimmt den rhythmischen Hack und Slash, das Dungeon-Crawling von Brace Yourself Games‘ Crypt of theNecroDancer, auf und kombiniert ihn mit dem Setting von The Legend of Zelda. Link und Zelda, jeder mit seinen eigenen Zügen, können zusammen mit Cadence gespielt werden.

Als Zelda-Ableger lohnt es sich, es zu versuchen, zumal im September mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening ein „echtes“ Zelda-Spiel herauskommt. Link’s Awakening ist ein Remake des Game Boy-Klassikers und zeichnet sich durch einen niedlichen Kunststil und stark überarbeitete Grafiken aus. Es gibt auch ein Tool zum Erstellen eigener Dungeons über Dampe the Grave-Keeper, das verschiedene Belohnungen bietet. Das Remake wird am 20. September für Nintendo Switch veröffentlicht.