Nintendo hat ein Bild von Mario veröffentlicht, der sich am Strand entspannt. Der mit dem Beitrag gelieferte Text könnte auf eine Rückkehr von Super Mario Sunshine hindeuten, die möglicherweise ein Remake oder eine Fortsetzung sein könnte.

Super Mario Sunshine wurde 2002 für den Nintendo GameCube veröffentlicht. Die Geschichte handelt von Mario und Prinzessin Peach, die auf der Isle Delfino Urlaub machen, aber die Insel ist mit Schleim bedeckt. Mario arbeitet mit einem Reinigungsroboter namens F.L.U.D.D. zusammen, mit dem Mario Wasserstrahlen versprühen kann, die den Schleim zerstören. Prinzessin Peach wird schnell von einem als Shadow Mario bekannten Wesen gefangen genommen, das mit einem magischen Pinsel die Insel Delfino mit Munition bedeckt. Es liegt an Mario, die Prinzessin zu retten und dabei die Insel Delfino zu säubern.

Nintendo of America hat ein Bild auf Twitter hochgeladen, auf dem Mario in Strandkleidung Wassermelone isst. Das Bild an sich ist nichts Besonderes, aber der Begleittext könnte auf einen zukünftigen Titel von Super Mario Bros. hindeuten. Der Text sagt: „Egal, wohin deine Sommer-Odyssee dich führte, wir hoffen, es war voller Sonnenschein!“

Even Mario needs a little #Summer vacation! No matter where your summer odyssey took you, we hope it was filled with sunshine! pic.twitter.com/rq5DK4XCr9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 22, 2019

Eine HD-Version? Ein zweiter Teil? Oder ein DLC?

Super Mario Sunshine wurde nur auf dem Nintendo GameCube veröffentlicht, was bedeutet, dass es keine Möglichkeit gibt, es auf modernen Systemen zu spielen, ohne auf die Emulation zurückzugreifen. Ein HD-Anschluss des Originalspiels könnte helfen, einige der verbliebenen technischen Probleme des Originalspiels zu beheben, das für seine überempfindlichen Bedienelemente und für eine Kamera, die dazu neigt, sich an Objekten zu verfangen, berüchtigt war. Es ist auch möglich, dass Isle Delfino als ein Königreich in Super Mario Odyssey als Teil eines neuen Satzes bezahlter DLC hinzugefügt wird, was dem Spiel seit der Veröffentlichung gefehlt hat.

Super Mario Odyssey hat sich sehr gut verkauft, daher besteht immer noch die Möglichkeit, dass DLCs für das Spiel veröffentlicht werden. Es gibt verschiedene Phasen im aktuellen Nintendo Switch-Spiel von Super Mario, in denen neue Funktionen und Spielstile hinzugefügt wurden, so dass das Gimmick des Isle Delfino-Königreichs eine Rückkehr des F.L.U.D.D. sein könnte.

Wir bleiben auf jeden Fall an der Geschichte dran! Wir wehren uns sicher nicht gegen neue Super Mario-Videospiele.