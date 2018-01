Bright: Netflix-Film bekommt einen zweiten Teil

Am 22. Dezember 2017 ging Bright, eine 90-Millionen-US-Dollar- Produktion von NETFLIX beim Streaming-Dienst online und ist bisher der am meisten gesehene Film bei diesem Anbieter. Kein Wunder das die Amerikaner, welche mit über 20 Milliarden in der Kreide stehen, eine Fortsetzung ankündigen!

Wie Polygon.com berichtet soll Will Smith (Ward) in der Hauptrolle wieder zu sehen sein, auch Joel Edgerton (Jakoby) als Ork-Polizist. Dabei kehren die Protagonisten zurück in das Los Angeles mit Fantasie, wobei Orks, Feen, Elfen und Drachen sowie Magie in der Jetztzeit existieren. Probleme zwischen den einzelnen Völkern spielen auch in Teil Zwei wieder eine Rolle. In Teil Eins mussten Smith und Edgerton einen mächtigen Zauberstab beschützen, welcher nur von einer Bright genutzt werden kann.

Bright 2 hat noch keinen offiziellen Releasetermin.

