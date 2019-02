Nintendo hat enthüllt, dass BoxBoy X BoyGirl am 26. April zum ersten Mal für den Nintendo Switch kommt.

Es gibt gewaltige 270 Level, die man durch-puzzeln kann. Damit hat man einige Zeit zu schaffen…

#BOXBOY! + BOXGIRL! brings two-player co-op puzzle-solving fun and a whopping 270 stages to #NintendoSwitch on 26/04! #NintendoDirect pic.twitter.com/O4X5JHH7Cb

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 13. Februar 2019