Birushan: Rising Flower of Genpei erscheint im Juli

Birushan: Rising Flower of Genpei (c) Idea Factory

Idea Factory International gab während der New Game Plus Expo bekannt, dass das Otome Game Birushan: Rising Flower of Genpei physisch und digital für Nintendo Switch am 28. Juni in Nordamerika und am 1. Juli in Europa erscheinen wird.

Die Limited Edition und der Opening Movie Trailer wurden ebenfalls während des NGPX-Showcase-Streams uraufgeführt. Fans erhalten eine exklusive Sammelkarte, wenn sie die Limited Edition im IFI Online Store vorbestellen!

Vorbestellungen für die Limited Edition werden später geöffnet, die Folgendes beinhaltet:

Spiel „Birushana: Rising Flower of Genpei“ (Switch)

Sammlerbox

Steel Game Case

Offizielles Hardcover-Artbook

Ballad of the Rising Flower (2-Disc-Set mit Hörspielen und Soundtrack)

5 Karten doppelseitiges Bromid-Set

Wendehülle

Exklusive Sammelkarte

In Europa wird neben der Limited Edition auch eine Day One Edition auf den Markt kommen, deren Einzelheiten zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Die Story in Birushan: Rising Flower of Genpei spielt fünfzehn Jahre nach der Heiji-Rebellion in welcher der Heike-Clan den Höhepunkt seiner Macht erreicht hat, während der Genji-Clan nach wie vor von der Niederlage am Boden zerstört ist. Versteckt tief in den Bergen von Kurama lebt Shanao, der jüngste überlebende männliche Erbe des Genji-Namens. Shanao birgt jedoch ein tiefes Geheimnis, das nur sehr wenigen bekannt ist. Der jüngste Erbe des Genji-Namens ist kein Mann.

Hin- und hergerissen zwischen ihrer Pflicht, dem Familiennamen Genji gerecht zu werden und ihrem Wunsch, ein friedliches Leben zu führen, macht sich Shanao auf den Weg, um die Heike-Festung zu zerstören und endlich Frieden in das Land zu bringen. Ihr Abenteuer führt sie dazu, neue geschätzte Gefährten, sowie etwas Tieferes als die Fehde zwischen den rivalisierenden Clans zu finden.