Ubisoft hat bestätigt, dass Michel Ancels lang erwartetes Beyond Good & Evil 2 nicht auf der diesjährigen E3 zu sehen sein wird, sondern in einem Livestream, der für nächste Woche geplant ist.

Livestreams waren in letzter Zeit das bevorzugte Mittel von Ubisoft, um Beyond Good & Evil 2-„Informationen per Tropfnahrung“ zu versorgen. Der Publisher nutzte sogar die Gelegenheit im vergangenen Jahr, um das allererste Filmmaterial des Spiels in Aktion anzubieten. Die nachfolgenden Livestreams waren zugegebenermaßen nicht ganz so aufregend, und wer sich darauf freut, mehr In-Game-Material zu sehen, sollte sich wahrscheinlich keine Hoffnung auf das Angebot der nächsten Woche machen.

In der Livestream-Ankündigung von Ubisoft wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Team „darauf freut, mehr mit euch zu teilen, einschließlich neuen Gameplay-Filmmaterials, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist“. Der Livestream wird auf Twitch und YouTube ausgestrahlt.

Beyond Good & Evil 2 gilt als „ziemlich sicher“, dass es im laufenden Finanzgeschäftsjahr von Ubisoft NICHT veröffentlicht wird. Es handelt es sich leider nicht um eines von vier AAA-Titeln, die bis Ende März 2020 erscheinen sollen. Darunter befindet sich Ghost Recon Breakpoint. Das lang ersehnte Piratenabenteuer Skull & Bones wird erst später erscheinen, vielleicht sogar erst mit der nächsten Konsolen-Generation. Die anderen drei der vier AAA-Titel sind derzeit nicht angekündigt.

Mit anderen Worten, Beyond Good & Evil 2 scheint noch in weiter Ferne zu liegen. Es soll jedoch eine Beta geben, die noch dieses Jahr starten wird. Mal sehen ob das wirklich stimmt.