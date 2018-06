Piracy is dead, long live piracy! In Skull and Bones wird man in „Das Jagdrevier“ in einer Shared World mit anderen Spielern auf dem indischen Ozean spielen.

Unter der Bezeichnung „Das Jagdrevier“ stellt Ubisoft die Erweiterung der Spielwelt zu Skull and Bones vor. Dabei haben Spieler die Option, alleine auf die Jagd zu gehen oder sich zu einer Bande zu verbünden. Gekämpft wird hier nicht nur mit den anderen Spielern, sondern auch den mächtigen Imperien, die die Piraten auslöschen wollen und natürlich den Urgewalten der See. Das Jagdrevier unterscheidet sich damit vom letztes Jahr angekündigten „Umstrittene Gewässer“, das die Spieler in zwei fünfköpfigen Teams gegeneinander antreten lässt.

Anders als Umstrittene Gewässer wird der neue Modus daher auch als PvPvE Modus bezeichnet, während ersterer ein klassischer PvP Modus sein soll.

Customization!

Die Schiffe sind der Dreh und Angelpunkt von Skull and Bones. Entsprechend wird es eine Auswahl an Schiffen, die unterschiedliche Funktionen erfüllen und zu verschiedenen Spielstilen passen. Zusätzlich wird es neue Waffen und Crew-Mitglieder geben, mit denen man seine Schiffe upgraden kann. Und auch die Optik kommt nicht zu kurz. Farben, Embleme, Galionsfiguren, Segel und Avatare wird es unter anderem geben.

Auch Gameplay wurde uns diesmal von Ubisoft gezeigt. Und Freunde von Assassin’s Creed Black Flag werden gut auf ihre Kosten kommen.

Wer Interesse an der Beta hat, kann sich bereits jetzt registrieren: https://www.ubisoft.com/de-de/game/skull-and-bones/#223290260