Electronic Arts gibt bekannt, dass Battlefield V von der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ab 16 Jahren freigegeben wurde.

Am 6. September startet die Battlefield V Open Beta auf Origin für PC, Xbox One und PlayStation 4. Spieler mit Vorabzugang* können bereits am 4. September einsteigen. Allerdings können nur leute mit EA Access, Origin Access beziehungsweise Origin Access Premier die Open Beta nutzen. Auch Zutritt dazu erhält man, wenn man das Spiel vorbestellt hat.

Battlefield V erscheint ungeschnitten am 19. Oktober für Xbox One, PlayStation 4 und Origin für PC.