Battlefield-Shutdown: EA zieht entgültig den Stecker

In den kommenden Wochen und Monaten wird EA eine Reihe von Spielen einstellen, darunter einige der älteren Battlefield-Titel, was für die Spieler auf älteren Konsolen einen schweren Schlag darstellt. Ab dem 7. November verlieren diese drei Spiele der Reihe viel Unterstützung, und das Timing von EA könnte besser gewählt sein. Trotz der Tatsache, dass es immer noch Spieler gibt, die gerne Zeit auf Konsolen der siebten Generation verbringen, hat der Publisher beschlossen, den Betrieb für drei BF-Games auf der Xbox 360 und der PS3 einzustellen. Diese Konsolen sind zwar inzwischen veraltet, doch viele Spieler hegen immer noch Nostalgie für diese älteren Versionen.

Dies markiert nicht nur das Ende einer Ära für Battlefield auf diesen Plattformen, sondern kommt auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Mit dem jüngsten Erfolg von Call of Duty: Black Ops 6 wirkt die Entscheidung, drei Spiele der IP einzustellen, für EA und die Franchise nicht gerade vorteilhaft. Es war also wirklich eine harte Woche für viele Fans der Reihe. Neben der Einstellung von drei Spielen gab ein Interview mit dem ehemaligen Entwickler Thaddeus Sasser Aufschluss darüber, warum es nie zu einer Fortsetzung von Battlefield: Hardline gekommen ist.

Battlefield 4 und Hardline können weiterhin auf aktuellen Konsolen gespielt werden

Zum Glück können Hardline und Battlefield 4 weiterhin auf Konsolen der letzten und aktuellen Generation gespielt werden. Dennoch schmerzt es viele, die schöne Erinnerungen an diese Titel auf der Xbox 360 und PS3 haben. Leider wurde Battlefield 3 nie für die PS4 oder Xbox One veröffentlicht, was diese Einstellung umso bedeutender macht. Über die Jahre hinweg haben BF und Call of Duty eine gesunde Rivalität entwickelt, und die Veröffentlichung eines neuen Black-Ops-Teils wäre eine perfekte Gelegenheit gewesen, um mit Activision zu konkurrieren.

Während beide Franchises einige schwierige Jahre durchlebt haben, scheint der Erfolg von Black Ops 6 Call of Duty neuen Auftrieb zu geben. Dieser Erfolg und die Einstellung der Battlefield-Spiele lassen Call of Duty noch erfolgreicher erscheinen. Obwohl nur die alten Konsolenversionen der Spiele eingestellt werden, wirft dies kein gutes Licht auf EA, da solche Entscheidungen oft umstritten sind.

