Battlefield 6: Klassensystem aus Battlefield 4 kehrt in der Beta zurück

Die kommende Beta von Battlefield 6 bringt ein Feature zurück, das viele Fans seit Jahren vermissen: das klassische Klassensystem aus Battlefield 4. Damit reagiert Entwickler DICE direkt auf die Kritik an Battlefield 2042, das mit seinem Spezialisten-System viele Spieler enttäuschte.

In der Beta können Spieler zwischen zwei Varianten wählen: dem „geschlossenen“ Klassensystem, bei dem jede Klasse eine festgelegte Waffenart besitzt – etwa Scharfschützengewehre für Recon oder LMGs für Support – und dem „offenen“ System, das freie Waffenwahl erlaubt. Diese Dualität soll als Test dienen, um herauszufinden, welche Spielweise bei der Community besser ankommt.

Waffenverteilung und Gameplay-Details zu Battlefield 6

Neben den klassenspezifischen Waffen gibt es auch sogenannte All-Kit-Waffen wie DMRs, Schrotflinten und Karabiner, die in jeder Klasse genutzt werden können. Die Rückkehr zu Signature-Waffen soll das taktische Teamspiel fördern und die Rollen auf dem Schlachtfeld klarer definieren – ein Wunsch, den viele Veteranen der Reihe seit Jahren äußern.

Ob das klassische System auch im finalen Spiel enthalten sein wird, hängt vom Feedback der Spieler ab. Die Beta dient als Testumgebung, um die bevorzugte Spielweise zu ermitteln. DICE zeigt damit, dass sie bereit sind, auf die Community zu hören und sich von früheren Fehltritten zu distanzieren.

Hoffnung auf ein „echtes“ Battlefield

Mit der Rückkehr des Klassensystems aus Battlefield 4 in der Beta von Battlefield 6 macht DICE einen großen Schritt in Richtung Fan-Nähe und Spieltiefe. Die Entscheidung, beide Systeme parallel zu testen, könnte den Weg für ein ausgewogenes und vielseitiges Spielerlebnis ebnen. Die Enthüllung des Spiels und weitere Details zur Beta werden noch in dieser Woche erwartet.