„Grand Operations“ ist eines der großen Themen im kommenden Battlefield V (und keine Sorge, sie werden beim Start mit dabei sein). Es ist der 64-Spieler-Modus, in dem sich Spieler in großen Konflikten engagieren, ähnlich wie bei den Operationen in Battlefield 1, außer dass sie diesmal viel größer sind, daher „Grand“ in ihrem Namen.

Jedes Spiel ist auf vier Spieltage verteilt, wobei jeder Tag benutzerdefinierte Regeln und verschiedene Karten enthält. Die Ergebnisse am Ende eines jeden Tages bestimmen, wie gut sich die einzelnen Teams am nächsten Tag entwickeln. Wenn der Konflikt bis zum vierten und letzten Tag vorrückt, treten beide Teams mit der letzten Mannschaft in einen Kampf um den plötzlichen Tod mit dem Namen „Final Stand“ ein.

Kauftipp:

Battlefield V - Standard Edition - [PC] - (Code in der Box) bei Amazon.de für EUR 54,99 bestellen

Dank eines Livestreams des YouTube-Kanals MassiveG haben wir jetzt über 80 Minuten (fast 90 Minuten) eines Grand-Operations-Matches. Es gibt hier eine Menge zu sehen, während Dinge wie das Munitionssystem und die Wiederbelebungs-Mechanik.

Battlefield V startet am 21. Oktober für die PS4, Xbox One und PC. Eine offene Beta für das Spiel wird im September stattfinden . Bis dahin, hier ist alles, was Sie über das Spiel wissen müssen .