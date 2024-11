Baldur’s Gate 3 ist 2024 noch populärer geworden

Baldur’s Gate 3, das von Larian Studios entwickelt wurde, hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 enorm an Popularität gewonnen und verzeichnete auch im Jahr 2024 weiterhin beeindruckende Erfolge. Michael Douse, der Direktor für Verlagswesen beim Entwickler, hat kürzlich die Gründe für diesen anhaltenden Erfolg beleuchtet und einen Ausblick auf die Zukunft des Spiels gegeben. Laut Douse ist einer der Hauptgründe für die anhaltende Popularität des Titels das starke Engagement der Community. Die Entwickler haben kontinuierlich Updates und Erweiterungen bereitgestellt, die auf das Feedback der Spieler basieren. Diese enge Interaktion mit der Spielerbasis hat dazu beigetragen, das Spiel ständig zu verbessern und neue Inhalte bereitzustellen, die die Spieler begeistern. Auch in unserem Test erreichte das Game die volle Punktzahl.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die hohe Qualität der Erzählung und des Gameplays. Baldur’s Gate 3 bietet eine tiefgründige und komplexe Geschichte, kombiniert mit einem flexiblen und strategischen Kampfsystem. Diese Mischung hat viele Fans des Rollenspiel-Genres angezogen und hält sie auch langfristig beim Spiel. Für die Zukunft plant Larian Studios, weiterhin regelmäßige Updates und neue Inhalte bereitzustellen. Douse erwähnte, dass das Entwicklerteam hart daran arbeitet, neue Charaktere, Quests und Gebiete in die Spielwelt einzuführen. Diese neuen Inhalte sollen nicht nur die bestehende Spielerbasis zufriedenstellen, sondern auch neue Spieler anziehen.

Some Fun Data Facts I have dug up just now.

1) Our average daily peak concurrents are up 3% this year over last year (mods are good)

2) Our average daily active „users“ are up 20% over last year (mods are very good)

3) Average daily Steam Deck users are up 61% over last year

— Very AFK (@Cromwelp) November 18, 2024