Baldur’s Gate 3: Angebliches Xbox-Release-Datum geleaked

Gemäß einem kürzlich veröffentlichten Leak wird Baldur’s Gate 3 am 6. Dezember für die Xbox Series X/S erscheinen, also etwas mehr als einen Monat vor der eigentlichen Veröffentlichung. Wenige Tage zuvor bestätigte Larian-CEO Swen Vincke, dass die Xbox-Version von BG3 gut läuft und noch in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Baldur’s Gate 3 erschien im August für den PC und im September für die PS5. Berichten zufolge gibt es keine Veröffentlichung der Xbox-Version aufgrund von Problemen mit der Funktionsparität der Xbox Series X und Xbox Series S. Jedoch war BG3 seit dem ersten Tag als Multiplattform-Titel in Entwicklung. Nach der Zusammenarbeit mit Xbox zur Bestätigung bestimmter Elemente wurde bestätigt, dass der Titel in diesem Jahr für Xbox veröffentlicht wird, obwohl auf der Xbox Series S ein oder zwei Features fehlen werden.

Release von Baldur’s Gate 3 für die Xbox in 2023 immer wahrscheinlicher

Natürlich waren viele Fans unsicher, da das Jahr bereits zu Ende geht und der Release des Spiels für die Xbox noch nicht absehbar ist. Allerdings kommt laut einer aktuellen Meldung von Exputer das Spiel immer noch am 6. Dezember heraus. Exputer zitiert anonyme Quellen innerhalb der Larian Studios und betont, dass es sich um einen erwarteten Veröffentlichungstermin handelt. Mit anderen Worten: Wenn während des laufenden Xbox Series X/S-Spieltests von BG3 kritische Probleme auftreten, könnte es zu einer Verzögerung kommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Baldur’s Gate 3 intern später im Dezember oder Anfang 2024 veröffentlicht wird. Fans sollten jedoch aufgrund der Art dieses Leaks alle Informationen vorsichtig genießen.

Wie auch immer, BG3 wurde sehr gelobt und war ein absoluter Verkaufsschlager. Zum Beispiel dachte Microsoft früher, dass Baldur’s Gate 3 für den Xbox Game Pass ziemlich billig zu haben sein würde, aber das stimmt sicherlich nicht mehr. Für viele gilt es als Kandidat für das Spiel des Jahres und für einige als Spiel des Jahrzehnts.