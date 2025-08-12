Baki Hanma: Blood Arena: Kampfspiel à la Punch Out!! erscheint bald!

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Baki Hanma: Blood Arena wurde bereits im März angekündigt. Nun hat der Titel ein Veröffentlichungsdatum bekommen. Das stark an Punch Out!! erinnernde Kampfspiel wird schon nächsten Monat, dem 11.09.2025, für alle gängigen Konsolen erscheinen.

Um was handelt es sich bei Baki Hanma: Blood Arena?

Man schlüpft in die Rolle von Baki Hanma und bekommt es mit einem Haufen großer Kontrahenten zu tun. Gekämpft wird wie der Titel es verrät in einer Arena. Der Stil erinnert an die Arcade-Kampfspiele von früher. Die Mechanik gleicht dem Nintendo Franchise Punch Out!!. Das Setting selber stammt von einer Netflix Anime Serie. Entwickler ist Purple Play. Veröffentlicht wird der Titel von Purple Tree und TMS Entertainment, welche schon Thunder Ray veröffentlicht hatten. Keine Überraschung, da Thunder Ray wie ein Prototyp von Baki Hanma: Blood Arena wirkt.

Die Gameplay Preview

Die Gameplay Preview von Baki Hanma: Blood Arena verrät schon mehr darüber, was wir uns im Herbst erwarten dürfen:

Mehr Details über den kommenden Kampftitel

Es erwartet uns ein brutales Kampfspiel, welches viel Geschick, Präzision und Timing erfordert. Aufgrund der Spielmechanik eignet sich ein Anime exzellent als Grafikstil für ein solches Kampfspiel. Die Gegner sind nicht nur übergroß, sondern muskulös und brutal. Insgesamt erwarten einen 12 Gegner in 5 Arenen mit jeweils einer eigenen Strategie, welche es zu herausfinden gilt. Besonders der aller letzte Gegner soll es in sich haben.

Wo bleibt Punch Out!! ?

Punch Out!! gehört zu einem der beliebtesten Franchisen von Nintendo. Angefangen als Arcade Reihe, kam es nach und nach für die eine oder andere Heimkonsole heraus: Punch-Out!! (1987) auf dem NES, welches anfangs noch Mike Tyson beinhaltete, folgte Super Punch-Out!! (1994) auf dem SNES und Punch-Out!! (2009) für die Nintendo Wii. Darin trifft man auf vielseitige Gegner aus aller Welt. Die Nintendo Switch beziehungsweise Switch 2 würde sich aufgrund der Joy-Cons sehr für einen neuen Teil anbieten. Leider hat der Entwickler vom letzten Punch Out !! Titel Next Level Games Angst vor den klichee-haften Gegnerdesign bekommen, weswegen es bis Dato keinen neuen Punch Out!! Titel mehr gegeben hat. Schade!

Aus diesem Grund freuen wir uns sehr über diese geistige Inkarnation eines Kampfspiels mit einem sehr kreativen Gameplays in einem Anime Stil!

