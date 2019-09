Assassin’s Creed 4: Black Flag und Rogue für Nintendo Switch durchgesickert?

Nach jüngsten Spekulationen hat Nintendo offiziell angekündigt, dass morgen, am 4. September um Mitternacht eine Nintendo Direct-Präsentation ausgestrahlt wird. Die Präsentation wird eine rund 40-minütige Angelegenheit sein und Informationen zu Nintendo Switch-Titeln enthalten, die noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. In der offiziellen Ankündigung von Nintendo werden sowohl Pokemon Sword and Shield als auch Luigis…