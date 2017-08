Games Playstation Xbox ARK: Survival Evolved – Nächster Entwickler scheitert an Cross-Play-Idee an Sony 20/08/2017 @ 14:22

Sony war früher bemüht mit Playstation 3 und der Xbox 360 via Cross-Play die Netzwerke miteinander zu vereinen. Seit dem Erfolg der Playstation 4 gegenüber der Xbox One sieht die Sache anders aus: Das japanische Unternehmen will nicht.

Nachdem die Entwickler von Rocket League bereits öfters bei Sony angefragt haben hat nun auch Entwickler Wildcard, mit ihrem Game ARK: Survival Evolved, sein Glück versucht. Genauso wie auch Microsoft selbst (Minecraft) hat es von Sony nur eines gegeben: Eine Absage! Intern hat der Entwickler bereits eine Version am Laufen, welche das Playstation Network mit Xbox Live verbindet. Schade drum!

Was haltet ihr von „Cross-Play“, also plattformübergreifenen Zocken miteiander?

