Apple Arcade ist eine aufstrebende Softwareplattform, auf die Benutzer noch in diesem Jahr zurückgreifen können. Apple Arcade wird in diesem Herbst mehr als 100 Spiele zum „Spielen und Genießen“ anbieten, wie das Unternehmen das mit Macs, iPods und iPhones berühmt und reich geworden ist.

Während der WWDC 2019-Konferenz in San Jose kündigte Apple an, dass Apple Arcade den PlayStation 4 DualShock 4-Controller sowie den Xbox One-Controller unterstützen wird, was es den Spielern noch einfacher macht, in ihre Spiele einzutauchen.

Wir haben keine Bestätigung darüber erhalten, ob die neue Unterstützung für die PlayStation 4- und Xbox One-Controller für alle Apple Arcade-Instanzen verfügbar ist, wissen jedoch, dass die Apple tvOS-Anwendung diese unterstützt.

Wir werden weiterhin nach weiteren Informationen Ausschau halten, während sich diese Geschichte entwickelt.