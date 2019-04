Respawn, der Entwickler hinter dem Free-2-Play-Battle-Royale-Titel Apex Legends, ist sich dem Interesse der Fans für eine Nintendo Switch-Version sehr wohl bewusst.

Es kann passieren, muss es aber nicht. Respawn ist derzeit noch nicht bereit darüber zu sprechen. Der Projektleiter Drew McCoy sagte gegenüber Wired (via Gamespot), dass das Studio derzeit an „vielen Dingen“ arbeite.

„Wenn Switch kommen würde, würden wir es Ihnen sagen und wir würden es in die ganze Welt schießen. Wir hören alle Switch-Spieler, die sagen, dass sie das Spiel wollen“, sagte er. „Ich kann momentan keine Versprechungen machen. Wir haben viele Dinge, an denen wir gerade arbeiten, also bleibt in Zukunft auf alles gespannt. Aber momentan haben wir nichts zu verkünden.“

McCoy’s Formulierungen sind im Interview, unterhalb der Meldung zu sehen, in der Tat sehr interessant. Immerhin sagt er niemals. Es kann durchaus passieren und es könnte auch Pläne dazu geben. Derzeit gibt es eben keine Meldung, dass Respawn in Kürze eine Switch-Version von Apex Legends veröffentlicht.

Vielleicht fehlen auch bei Respawn derzeit die Ressourcen. Immerhin arbeitet man an Star Wars: Jedi Fallen Order, an einer neuen „Titanfall-Erfahrung“ sowie an einem Oculus Rift-Spiel, das ebenfalls in der Entwicklung ist.

Apex Legends ist Free-2-Play für PC, Xbox One und PS4 verfügbar.