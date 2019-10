Apex Legends Duo-Modus startet am 5. November

Apex Legends - (C) Respawn, EA

Ein oft geforderter Modus der Fans erscheint für Apex Legends: Der Duo-Modus. Jedoch nur für begrenzte Zeit.

Via Twitter hat Respawn Entertainment gemeldet, dass der Duo-Modus am 5. November in den Battle Royale-Shooter erscheinen wird. Wer also nur einen Freund zur Seite hat: Die anderen haben auch nicht mehr. Scherz…

Leider ist der neue Modus nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Eigentlich eine Schande, wenn man bedenkt wie gut der Solo-Modus in Apex Legends aufgenommen wurde.

Wie lange der Modus verfügbar sein wird steht zur aktuellen Stunde noch nicht fest. Der kostenlose Titel ist derzeit für Xbox One, PS4 und PC verfügbar. Eine mobile Version ist ebenfalls geplant. Publisher EA berichtete kürzlich über 70 Millionen Spieler seit dem Start des Spiels. Dafür müssen wir uns abfinden das ein Titanfall 3 in weite Ferne gerückt ist.