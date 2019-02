Wie wir berichtet haben gab es einige Probleme mit der VIP-Demo von Anthem, letztes Wochenende. Jedoch hat Entwickler BioWare sämtliche groben Schnitzer, wie die Verbindungsprobleme, lösen können. Diese Woche ist bereits die nächste Demo gestartet und bietet nun allen Interessierten einen Zugang zur neuen Welt des einstigen Mass Effect-Entwicklers.

Aufgrund des Feedbacks der „Anthem VIP-Demo“ wird BioWare einige Änderungen an der PC-Version durchführen, welches bis zum 15. Februar in Kraft treten sollen. Das ist vor dem offiziellen Releasetermin am 22. Februar, aber Origin Access Premier-Mitglieder haben bereits eine Woche früher Zugriff auf das vollständige Game. Weitere Updates sollen dann am 22. Februar hinzukommen.

Auf Reddit hat Anthem’s Producer Ben Irving ein Update veröffentlicht, in dem er ausführlich feststellte, dass die Steuerung der PC-Version des Spiels etwas verbessert gehört. Dabei soll das Zielen verbessert werden sowie Flug- und Schwimm-Sessions optimiert werden. Auch die Benutzeroberfläche (UI = User Interface) soll noch vor dem Release nach Wünschen der Gamer verändert werden, auch in der PC-Version. So soll es neue Grafikoptionen, wie das Deaktivieren von HDR und das Hinzufügen eines Sichtbereichs, mittels Schieberegler, geben.

Nebenbei soll man in Fort Tarsis zukünftig auch laufen dürfen. Alle die die aktuelle Demoversion von Anthem gespielt haben werden sich – wie ich – darüber gewundert haben warum das nicht funktioniert.

Anthem erscheint offiziell am 22. Februar 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4.